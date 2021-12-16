В Башкирии загорелась буровая установка

фото: МЧС РБ

В Учалинском районе Башкирии в трех километрах от села Сафарово загорелась буровая установка. Инцидент произошел вечером 15 декабря. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 20:25. На тушение была направлена добровольная пожарная команда села Мансурово и силы МЧС. Спасатели локализовали горение на установке Furukawa в 20:36. Спустя 14 минут был ликвидирован открытый огонь.

Погибших и пострадавших в происшествии нет. В причинах и обстоятельствах пожара разбирается дознаватель МЧС.