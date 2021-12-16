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Происшествия16 декабря 2021 8:24

В Башкирии загорелась буровая установка

Инцидент произошел вечером 15 декабря
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В Учалинском районе Башкирии в трех километрах от села Сафарово загорелась буровая установка. Инцидент произошел вечером 15 декабря. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 20:25. На тушение была направлена добровольная пожарная команда села Мансурово и силы МЧС. Спасатели локализовали горение на установке Furukawa в 20:36. Спустя 14 минут был ликвидирован открытый огонь.

Погибших и пострадавших в происшествии нет. В причинах и обстоятельствах пожара разбирается дознаватель МЧС.