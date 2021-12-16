За день от коронавируса в Башкирии скончались еще 29 человек

На территории региона зарегистрировано более 115,8 тыс. случаев COVID-19
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались 29 пациентов. С начала пандемии инфекция унесла жизни 4 073 человек. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил местный оперштаб.
Всего на территории региона зарегистрировано более 115,8 тыс. случаев COVID-19. За день инфекцию диагностировали 495 жителям.
Переболели коронавирусом почти 105 тыс. человек, 493 из них выписались по выздоровлению в течение минувших 24 часов.
Первым компонентом вакцины против инфекции привились 2,11 млн человек, вторым – 1,92 млн.
Напомним, в январе в Башкирии прогнозируется новая волна ковида. Об этом предупредил министр здравоохранения республики Максим Забелин.