За день от коронавируса в Башкирии скончались еще 29 человек

На территории региона зарегистрировано более 115,8 тыс. случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались 29 пациентов. С начала пандемии инфекция унесла жизни 4 073 человек. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил местный оперштаб.

Всего на территории региона зарегистрировано более 115,8 тыс. случаев COVID-19. За день инфекцию диагностировали 495 жителям.

Переболели коронавирусом почти 105 тыс. человек, 493 из них выписались по выздоровлению в течение минувших 24 часов.

Первым компонентом вакцины против инфекции привились 2,11 млн человек, вторым – 1,92 млн.

Напомним, в январе в Башкирии прогнозируется новая волна ковида. Об этом предупредил министр здравоохранения республики Максим Забелин.