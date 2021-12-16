Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье16 декабря 2021 8:04

За день от коронавируса в Башкирии скончались еще 29 человек

Общее число смертельных случаев приближается к 4,1 тыс.
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На территории региона зарегистрировано более 115,8 тыс. случаев COVID-19

На территории региона зарегистрировано более 115,8 тыс. случаев COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались 29 пациентов. С начала пандемии инфекция унесла жизни 4 073 человек. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил местный оперштаб.

Всего на территории региона зарегистрировано более 115,8 тыс. случаев COVID-19. За день инфекцию диагностировали 495 жителям.

Переболели коронавирусом почти 105 тыс. человек, 493 из них выписались по выздоровлению в течение минувших 24 часов.

Первым компонентом вакцины против инфекции привились 2,11 млн человек, вторым – 1,92 млн.

Напомним, в январе в Башкирии прогнозируется новая волна ковида. Об этом предупредил министр здравоохранения республики Максим Забелин.