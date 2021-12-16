Первая очередь строительства гребного слалома в Уфе обойдется в 310 млн рублей

Комплекс входит в перечень объектов, которые будут построены к 450-летию Уфы Фото: Андрей АБРАМОВ

Башкирия готова потратить до 310 млн рублей на первую очередь строительства комплекса гребного слалома в уфимском микрорайоне Инорс. Соответствующий тендер 14 декабря появился на портале госзакупок. Его разместило Управление капитального строительства республики.

Как уточняет «Ъ-Уфа» подрядчику, которого отберут в начале следующего года, предстоит подготовить канал для слалома, соединив им озеро Теплое и реку Уфу, а также организовать стартовые и финишные бассейны с соревновательно-тренировочным каналом длиной 250 и глубиной 1,75 метра. Согласно техзаданию, исполнителю госконтракта также нужно будет построить здания со вспомогательными помещениями, склад, автомобильный и пешеходные мосты с 260-метровой подъездной дорогой.

Работы планируется завершить к октябрю 2023 года.

Комплекс гребного слалома входит в перечень объектов, которые будет построены к 450-летию Уфы в 2024 году. По словам министра спорта Башкирии Руслана Хабибова, федеральный бюджет выделит на строительство спортивного сооружения 250 млн рублей.