Глава сельсовета в Иглинском районе получил срок за взятку

Следком Башкирии сообщил, что 32-летний глава Уктеевского сельсовета в Иглинском районе признан виновным в получении взятки и служебном подлоге. По информации пресс-службы ведомства, его приговорили к четырем годам лишения свободы.

В СК сообщили, что факт коррупции выявили в августе-сентябре 2021 года, когда к главе сельсовета обратился местный житель с просьбой выделить его отцу на безвозмездной основе участок площадью в 33 сотки. Фигурант уголовного дела согласился, но с условием, что получит взамен взятку в размере 120 тыс. руб.

Подсудимого задержали во время передачи денег, свою вину он признал частично. Суд вынес решение лишить его свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в пятикратной размере и запретили занимать должности на государственной службе.