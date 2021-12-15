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Происшествия15 декабря 2021 14:08

В Башкирии водитель Chevrolet Niva насмерть сбил женщину

По данным дорожной полиции, погибшая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Дуванском районе Башкирии водитель внедорожника насмерть сбил женщину. ДТП случилось сегодня утром, 15 декабря, на 85 километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит.

По данным ГИБДД республики, 47-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva совершил наезд на 56-летнюю жительницу села Михайловка – по предварительной информации, она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют причины и обстоятельства смертельного инцидента.