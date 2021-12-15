Мэрия Уфы озвучила даты открытия ледовых городков

фото: ufacity.info

В Уфе в ближайшие несколько дней откроются новогодние ледовые городки. Об этом сообщили в мэрии.

Первый городок – перед парком «Волна» в микрорайоне Затон – начнет принимать гостей уже завтра, 16 декабря, в 17:00.

В понедельник, 20 декабря, откроются сразу пять площадок: возле конгресс-холла «Торатау», в сквере Юнармейцев на улице Мубарякова, в парке «Кашкадан», а также на площади имени Ленина и перед Дворцом спорта.

21 декабря для горожан станет доступен ледовый городок в парке «Демский», 22-го – перед ДК «Моторостроитель», 24-го – на площади имени Серго Орджоникидзе и перед Уфимской детской филармонией.

В дни открытия для гостей будет организован праздник с викторинами, играми и развлекательной программой.