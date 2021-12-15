В Башкирию возвращается снег

Снег в регионе прогнозируется как небольшой, так и умеренный Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирию после почти недельного отсутствия возвращается снег. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в Башгидромете.

– После периода антициклонального типа без осадков во второй половине недели ситуация в республике изменится. Башкирия окажется под влиянием северо-западных циклонов – возрастет интенсивность осадков, – передали синоптики.

Снег в регионе прогнозируется как небольшой, так и умеренный. На дорогах из-за осадков появятся накаты. Температура воздуха в республике будет относительно высокой: ночью -4,-9°, днем до -1,-6°.