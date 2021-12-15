«В муравейнике должна быть голова»: расчленитель из Башкирии показал, где прятал тело одной из жертв

фото: ГТРК "Башкортостан"

В Башкирии на прошлой неделе вынесли приговор 45-летнему Ринату Сахабетдинову из Стерлитамака – он забил до смерти и расчленил двух женщин, а затем разбросал их останки по лесу. С первой он расправился еще в 2007 году, однако тогда его вину установить не удалось.

Спустя 13 лет в Стерлитамаке без вести пропала женщина, перед своим исчезновением она часто созванивалась с Сахабетдиновым – и у следствия, наконец, появилась возможность привлечь мужчину к ответственности. В ходе работы с подозреваемым правоохранители установили его причастность к обоим убийствам. Впрочем, злоумышленник заявил, что изначально убивать никого не собирался: от одной жертвы он слишком усердно оборонялся, а другая неудачно упала после его удара. А расчленил и спрятал их преступник, потому что испугался. В итоге мужчина все-таки показал следователям, где прятал тела.

– Нам нужно подойти к муравейнику, там должна быть голова и еще какие-то конечности. Другие части находятся в лесопосадке, – говорит Сахабетдинов во время следственных действий, запись которых была опубликована ГТРК «Башкортостан».

Рината Сахабетдинова в итоге приговорили к 20 годам тюрьмы. Его посадили в колонию строгого режима.