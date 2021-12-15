МЧС предупредило о гололеде и тумане в Башкирии

Ночью и утром на дорогах появится туман – он ограничит видимость до 500-1000 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отдельных районах Башкирии в ближайшие сутки ожидается гололед и туман. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщило региональное МЧС.

В целом в республике будет облачная погода. Ночью местами пройдет небольшой снег, на севере он будет умеренным. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до -2,-7° (по востоку до -12°). Днем незначительно потеплеет: -1,-6°.

На отдельных участках автодорог прогнозируется гололедица, снежный накат. Ночью и утром появится туман – он ограничит видимость до 500-1000 метров.