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Происшествия15 декабря 2021 7:19

Водитель врезавшегося в уфимское кафе внедорожника не имел прав

В ДТП пострадали пять человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

19-летний уфимец, врезавшийся за рулем внедорожника в кафе, не имел водительских прав. Информацию об этом подтвердили в региональной ГИБДД.

ДТП случилось ранним утром 15 декабря. Водитель Volkswagen Touareg при движении по проспекту Октября допустил наезд на здание, где располагался общепит. После аварии и автомобилист, и четверо его пассажиров – молодых людей в возрасте от 19 лет до 21 года – были доставлены в больницу с различными травмами.

Как уточнили в Управлении гражданской защиты города, водитель после столкновения зажало в салоне внедорожника. Его при помощи гидравлического инструмента вытащили спасатели.