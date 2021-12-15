Водитель врезавшегося в уфимское кафе внедорожника не имел прав

фото: ГИБДД РБ

19-летний уфимец, врезавшийся за рулем внедорожника в кафе, не имел водительских прав. Информацию об этом подтвердили в региональной ГИБДД.

ДТП случилось ранним утром 15 декабря. Водитель Volkswagen Touareg при движении по проспекту Октября допустил наезд на здание, где располагался общепит. После аварии и автомобилист, и четверо его пассажиров – молодых людей в возрасте от 19 лет до 21 года – были доставлены в больницу с различными травмами.

Как уточнили в Управлении гражданской защиты города, водитель после столкновения зажало в салоне внедорожника. Его при помощи гидравлического инструмента вытащили спасатели.