ОРВИ и гриппом в Башкирии заболели более 62 тыс. школьников

В Башкирии ОРВИ и гриппом заболели более 62,3 тыс. школьников и 1 083 учителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии ОРВИ и гриппом заболели более 62,3 тыс. школьников и 1 083 учителя. Об этом на 14 декабря на заседании антиковидного оперштаба сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

Он отметил, что Роспотребнадзор рассчитывает на снижение показателей заболеваемости в период новогодних каникул – с 31 декабря по 16 января.

Ранее главный санитарный врач Башкирии рассказала, что на карантин в республике полностью закрыты 18 школ. Ограничительные мероприятия также введены в еще 904 классах 77 образовательных учреждений.