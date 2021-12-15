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Общество15 декабря 2021 6:29

ОРВИ и гриппом в Башкирии заболели более 62 тыс. школьников

Роспотребнадзор рассчитывает на снижение показателей заболеваемости в период новогодних каникул
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии ОРВИ и гриппом заболели более 62,3 тыс. школьников и 1 083 учителя

В Башкирии ОРВИ и гриппом заболели более 62,3 тыс. школьников и 1 083 учителя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии ОРВИ и гриппом заболели более 62,3 тыс. школьников и 1 083 учителя. Об этом на 14 декабря на заседании антиковидного оперштаба сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

Он отметил, что Роспотребнадзор рассчитывает на снижение показателей заболеваемости в период новогодних каникул – с 31 декабря по 16 января.

Ранее главный санитарный врач Башкирии рассказала, что на карантин в республике полностью закрыты 18 школ. Ограничительные мероприятия также введены в еще 904 классах 77 образовательных учреждений.