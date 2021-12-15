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Здоровье15 декабря 2021 5:41

Хабиров обновил в Башкирии антиковидный указ

Глава республики внес в документ два изменения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров 15 декабря внес два изменения в антиковидный указ о режиме повышенной готовности. Документ приведен в соответствие с постановлением главного санитарного врача России.

Согласно указу, обязательный 14-дневный режим самоизоляции с прохождением ПЦР-теста на COVID-19 должны соблюдать все, кто прибыл в Башкирию (в том числе транзитом) из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР и Гонконга. Эти страны являются неблагополучными по коронавирусу.

Вторая поправка касается ПЦР-тестов – срок действия отрицательного результата исследования сокращен с 72 до 48 часов (с трех до двух дней).