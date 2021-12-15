Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 5:09

Хабиров встретился с режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым

Они обсудили сотрудничество в рамках творческих проектов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров 14 декабря встретился с кинорежиссёром и продюсером Тимуром Бекмамбетовым. Они обсудили возможное сотрудничество в рамках творческих проектов.

– Мы следим за вашими фильмами, героями которых становятся и жители Башкортостана, – сказал руководитель региона. – У нас также есть хорошие компетенции, сильные специалисты в области анимации, поэтому мы заинтересованы в реализации совместных проектов.

Бекмамбетов рассказал, что перед встречей с Хабировым посетил площадку уфимской анимационной студии «Муха». Там он ознакомился с работой ее коллектива. Продюсер отметил, что у него есть «ряд задумок по подготовке специалистов в области анимации» и совместной работе со студией «Муха».

Напомним, в Уфе снимался один из эпизодов восьмой части новогодней киносаги «Елки». 14 декабря в башкирской столице состоялся предпремьерный показ этого фильма.