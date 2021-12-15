Хабиров встретился с режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым

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Глава Башкирии Радий Хабиров 14 декабря встретился с кинорежиссёром и продюсером Тимуром Бекмамбетовым. Они обсудили возможное сотрудничество в рамках творческих проектов.

– Мы следим за вашими фильмами, героями которых становятся и жители Башкортостана, – сказал руководитель региона. – У нас также есть хорошие компетенции, сильные специалисты в области анимации, поэтому мы заинтересованы в реализации совместных проектов.

Бекмамбетов рассказал, что перед встречей с Хабировым посетил площадку уфимской анимационной студии «Муха». Там он ознакомился с работой ее коллектива. Продюсер отметил, что у него есть «ряд задумок по подготовке специалистов в области анимации» и совместной работе со студией «Муха».

Напомним, в Уфе снимался один из эпизодов восьмой части новогодней киносаги «Елки». 14 декабря в башкирской столице состоялся предпремьерный показ этого фильма.