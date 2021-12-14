Власти Башкирии назвали самые неблагополучные по коронавирусу районы республики

Два района Башкирии оказались в зоне риска распространения коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошедшем накануне заседании регионального оперштаба Башкирии по борьбе с коронавирусом власти озвучили районы республики, где наибольшие риски распространения инфекции. Как оказалось, на данный момент в зоне риска находятся Бурзянский и Татышлинский районы республики. Об этом заявил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Всего же по данным Минздрава республики, на 14 декабря общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Башкирии с начала пандемии составило 114 820 человек. Только за последние сутки в регионе зарегистрированы 512 новых случаев заражения. Также в оперштабе отметили, что с начала пандемии перенесли коронавирус и выписались с полным выздоровлением 103 955 жителей региона.