Власти Башкирии рассказали, когда начнут штрафовать предприятия с непривитыми сотрудниками

В некоторых отраслях экономики число вакцинированных должно достигнуть 80% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 14 декабря, в Центре управления республикой прошло заседание оперативного штаба Башкирии по борьбе с коронавирусом. По его итогу новых изменений в указ главы региона о повышенной готовности к ЧС не вносили, но объявили о будущих проверках на предприятиях. Так, главный санитарный врач Башкирии Анна Казак заявила, что с 20 декабря специалисты Роспотребнадзора приступят к рейдам по организациям Башкирии.

Как отметила Казак, в отношении тех организаций, где количество вакцинированных от коронавируса сотрудников не будет достигать необходимого минимума, будут применяться «меры административного воздействия». Предполагается, что такие предприятия будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или же приостанавливать их работу на три месяца.

Еще 11 ноября власти подписали постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 для работников промышленности, строительства и сельского хозяйства. До 30 декабря 2021 года общее количество привитых работников в этих сферах должно достигнуть 80%.