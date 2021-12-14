В Уфе заметили знаменитого режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова

В Уфе Тимур Бекмамбетов уже посетил студию «Муха». Фото: facebook.com// Камиль Бузыкаев

Известный уфимский художник-карикатурист Камиль Бузыкаев опубликовал в своих социальных сетях совместное фото со знаменитым продюсером и режиссером Тимуром Бекмамбетовым. В башкирскую столицу он прибыл сегодня, 14 декабря. По прибытии он заехал на анимационную студию «Муха», раздал всем желающим автографы и сфотографировался на память.

Подробностей визита именитого продюсера в Уфу Камиль Бузыкаев не раскрыл. На многочисленные вопросительные комментарии он лишь ответил, что «скоро расскажет». Ничего пока не известно и о программе визита Бекмамбетова в башкирскую столицу. На уровне слухов лишь известно, что он встретится с главой республики Радием Хабировым.

Тимур Бекмамбетов – российский кинорежиссер и продюсер, автор идеи серии новогодних семейных комедий «Елки». Съемки очередной части этой картины недавно проходили в различных городах России, в том числе, в Уфе. Снялся там, в том числе, звезда башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин.