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Общество15 декабря 2021 4:30

Уфимский клуб придумал новую национальность и перестал пускать ее молодых представителей

О странной истории рассказал бизнес-омбудсмен Башкирии
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Фото: Флюр Асадуллин

Фото: Флюр Асадуллин

Бизнес-омбудсмен Башкирии Флюр Асадуллин рассказал о ночном клубе, который официально отказался запускать внутрь представителей выдуманного гражданства.

Главный защитник бизнесменов республики поделился вырезкой из странного свода правил, якобы размещенного в одном из ночных клубов Уфы. Начинается он со стандартных фраз про то, что внутрь не пустят парней моложе 21 года и девушек моложе 18 лет. Следом идет абзац про то, что в клуб не пустят неких «лиц кавказской национальности» моложе 40 лет. Стоит ли объяснять, что такой таких национальностей не существует

- Один из уфимских клубов придумал новое гражданство и ограничил вход самым молодым из них, - подписал снимок Асадуллин.

Радио «Эхо Москвы в Уфе» выяснило, что странный свод правил размещен в ночном клубе по улице Лесотехникума.