Двое жителей Башкирии получили 17 и 18 лет «строгача» за двойное убийство с особой жестокостью

фото: СК РБ

Двоих жителей Зианчуринского района Башкирии приговорили к 17 и 18 годам колонии строгого режима за двойное убийство с особой жестокостью. Преступление было совершено 29 сентября 2020 года в деревне Новопетровское. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Как установил суд, подсудимые 18 и 19 лет находились дома у знакомых односельчан – проживающих вместе братьев 50 и 55 лет. Компания распивала алкоголь. Во время застолья между гостями и хозяевами возник конфликт на бытовой почве, и первые избили вторых.

– После содеянного один из подсудимых услышал слова угрозы уголовного преследования от одного и потерпевших и предложил своему сообщнику убить потерпевших, чтобы те не заявили в полицию, на что он согласился. Подсудимые нанесли двум братьям множественные удары железной трубой по голове, от которых они скончались на месте, – рассказали в СК РБ.

После убийства злоумышленники погрузили тела в гужевую повозку и вывезли их в лес недалеко от деревни.

На следующий день, 30 сентября, в следственный отдел поступило сообщение о том, что в доме, где были совершены зверские убийства, обнаружены следы крови. На месте преступления сыщики заметили следы волочения и колес гужевой повозки. Впоследствии правоохранители вышли и на подозреваемых. После предъявления доказательств они сознались в убийстве и показали, куда спрятали тела.

Суд первой инстанции исключил из приговора признак убийства с особой жестокостью и назначил подсудимым по 17 лет и шесть месяц тюрьмы. Сторона обвинения с таким вердиктом не согласилась и опротестовала приговор. В итоге Четвертый апелляционной суд общей юрисдикции ужесточил наказание убийцам – одному срок заключения был увеличен до 18 лет и шести месяцев, а другому – до 17 лет и 10 месяцев. Обоих отправили в колонию строгого режима.