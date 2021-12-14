Минздрав Башкирии рассказал о судьбе новых ковид-госпиталей после победы над коронавирусом

Ковид-госпиталь в Стерлитамаке // фото: glavarb.ru

Специально построенные для борьбы с коронавирусом ковид-госпитали в Башкирии после пандемии будут перепрофилированы для оказания помощи пациентам с другими заболеваниями. Об этом на брифинге регионального Минздрава сообщил замминистра Игорь Засядкин.

– Когда пандемия отступит, эти госпиталя будут перепрофилированы для мирного времени. В любом случае, это усилит нашу материально-техническую базу. Это очень хорошая история, – сказал чиновник.

Напомним, сейчас в Башкирии работают два профильных ковид-госпиталя – один находится под Уфой в селе Зубово, другой – в Стерлитамаке. Строительство еще двух таких лечебниц было запущено 11 декабря в Туймазах и Сибае – их планируется открыть уже в январе 2022 года.