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Общество14 декабря 2021 17:03

Минздрав Башкирии рассказал о судьбе новых ковид-госпиталей после победы над коронавирусом

Число таких лечебниц в республике к январю 2022 года увеличится до четырех
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ковид-госпиталь в Стерлитамаке // фото: glavarb.ru

Ковид-госпиталь в Стерлитамаке // фото: glavarb.ru

Специально построенные для борьбы с коронавирусом ковид-госпитали в Башкирии после пандемии будут перепрофилированы для оказания помощи пациентам с другими заболеваниями. Об этом на брифинге регионального Минздрава сообщил замминистра Игорь Засядкин.

– Когда пандемия отступит, эти госпиталя будут перепрофилированы для мирного времени. В любом случае, это усилит нашу материально-техническую базу. Это очень хорошая история, – сказал чиновник.

Напомним, сейчас в Башкирии работают два профильных ковид-госпиталя – один находится под Уфой в селе Зубово, другой – в Стерлитамаке. Строительство еще двух таких лечебниц было запущено 11 декабря в Туймазах и Сибае – их планируется открыть уже в январе 2022 года.