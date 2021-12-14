Кассационный суд в Самаре вынес решение по делу уфимца Владимира Санкина

Санкин во время заседания суда в Самаре // фото: instagram.com / gorgadze_shota

Сегодня, 14 декабря, Шестой Кассационный суд в Самаре оставил без изменений приговор Владимиру Санкину, который в Уфе до смерти забил мужчину, пристававшего к двум мальчикам. В апреле Верховный суд Башкирии назначил ему шесть лет колонии. После этого жалобу на вердикт в кассацию подал звездный адвокат Санкина Шота Горгадзе.

Владимир Санкин присутствовал на заседании через видеосвязь. Кассация вынесла решение через несколько минут после начала процесса: «Приговор […] Верховного суда Башкирии оставить без изменений, кассационную жалобу – без удовлетворения», – сказал судья.

Шота Горгадзе после рассмотрения жалобы судом в своих соцсетях заявил, что намерен идти дальше и подаст апелляцию в Верховный суд России.

Напомним, Санкин осужден за преступление, совершенное 30 января 2020 года. Вечером он возвращался домой, когда к нему подбежал подросток и попросил о помощи. По словам мальчика, неизвестный мужчина в своей квартире, угрожая топором, хотел изнасиловать его друга. Владимир побежал в злополучную квартиру, вытащил на улицу полураздетого обидчика детей и избил его штакетником. От травм потерпевший скончался в карете «скорой». Позже стало известно, что ранее погибший был судим за изнасилование ребенка. Калининский районный суд приговорил Владимира Санкина к восьми годам лишения свободы, а затем Верховный суд Башкирии снизил срок до шести лет.