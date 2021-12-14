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Общество14 декабря 2021 8:18

Госдума рассмотрит законопроект Башкирии о задержании транспорта нелегальных перевозчиков

Региональный парламент назвал инициативу справедливой и эффективной
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Госдума рассмотрит башкирский законопроект в начале весенней сессии

Госдума рассмотрит башкирский законопроект в начале весенней сессии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная Дума в начале весенней сессии рассмотрит предложенный Башкирией законопроект, предусматривающий задержание транспорта нелегальных перевозчиков.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая республики Константин Толкачев, сейчас на машины, возящие пассажиров без маршрутной карты, налагается арест. Расходы на услуги эвакуатора, хранение авто и его охрану при этом ложатся на местные органы власти. Региональный парламент предлагает не арестовывать, а задерживать транспорт – в таком случае платить за перемещение и хранение машины до уплаты штрафа будет сам нарушитель.

Толкачев назвал инициативу «справедливой и более эффективной с точки зрения наведения порядка на рынке пассажироперевозок».