Госдума рассмотрит законопроект Башкирии о задержании транспорта нелегальных перевозчиков

Госдума рассмотрит башкирский законопроект в начале весенней сессии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная Дума в начале весенней сессии рассмотрит предложенный Башкирией законопроект, предусматривающий задержание транспорта нелегальных перевозчиков.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая республики Константин Толкачев, сейчас на машины, возящие пассажиров без маршрутной карты, налагается арест. Расходы на услуги эвакуатора, хранение авто и его охрану при этом ложатся на местные органы власти. Региональный парламент предлагает не арестовывать, а задерживать транспорт – в таком случае платить за перемещение и хранение машины до уплаты штрафа будет сам нарушитель.

Толкачев назвал инициативу «справедливой и более эффективной с точки зрения наведения порядка на рынке пассажироперевозок».