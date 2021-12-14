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Общество14 декабря 2021 4:54

Жена Элвина Грея рассказала, почему не носит кольца

Девушка объяснила это проблемами с кожей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
фото: instagram.com // _izi__official

фото: instagram.com // _izi__official

Жена певца Элвина Грея Инзиля рассказала, почему на ее руках часто нет никаких колец. Об этом, по словам девушки, ее часто спрашивают подписчики в соцсетях.

– Дело в том, что у меня зимой ужасно сохнет кожа рук. Я чувствую себя, как сухарик, который высох весь. Поэтому, когда я наношу крема, я снимаю все кольца, и потом быстро-быстро куда-нибудь еду и забываю надеть, – объяснила Инзиля в сторис своего аккаунта в инстаграме.

Напомним, в октябре супруга Радика Юльякшина сделала себе ринопластику и показала результат операции.