Жена Элвина Грея рассказала, почему не носит кольца

фото: instagram.com // _izi__official

Жена певца Элвина Грея Инзиля рассказала, почему на ее руках часто нет никаких колец. Об этом, по словам девушки, ее часто спрашивают подписчики в соцсетях.

– Дело в том, что у меня зимой ужасно сохнет кожа рук. Я чувствую себя, как сухарик, который высох весь. Поэтому, когда я наношу крема, я снимаю все кольца, и потом быстро-быстро куда-нибудь еду и забываю надеть, – объяснила Инзиля в сторис своего аккаунта в инстаграме.

Напомним, в октябре супруга Радика Юльякшина сделала себе ринопластику и показала результат операции.