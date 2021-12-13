Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-14°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 16:26

Врач из Уфы создал уникальный протез, способный чувствовать прикосновения

Изобретение должно избавить пациентов от фантомных болей
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Артур Бикташев, Инстаграм

Фото: Артур Бикташев, Инстаграм

В Медцентре Дальневосточного федерального университета провели уникальную операцию: пациентам, лишившимся кистей рук из-за электротравмы и мучившимся от фантомных болей. Операциями руководил уроженец Уфы, нейрохирург Артур Биктимиров.

Как сообщает «Российская газета», еще несколько лет назад Артур Биктимиров загорелся идеей нейромодуляции, которой в будущем можно будет лечить болезнь Паркинсона, эпилепсию и ДЦП.

Первыми пациентами-добровольцами стали мужчины 42 и 56 лет, которые из-за электротравмы лишились кистей обоих рук. Им под кожу вживили электроды, подключенные к стимулятору. С помощью силы тока фантомные боли снижаются, а когда пациенты научатся управлять им, им установят постоянный протез, способный чувствовать прикосновения и пожатия.