«QR-код есть, а не пускают!»: жители Башкирии не могут попасть на новогодние утренники в детсадах

Пока попасть на утренник для родителей остается непростой задачей Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро в детсадах и школах Башкирии начнутся новогодние утренники. Ранее власти республики анонсировали, что попасть на праздник к своему чаду будет возможно при наличии у родителей сертификата о вакцинации, но кое-где и этого оказалось недостаточно.

Как сообщила уфимка Ольга К., в детском саду, который посещает ее ребенок, администрация сразу предупредила о необходимости соблюдать социальную дистанцию при рассадке родителей. Вот только размер актовых залах во многих детсадах не позволяет вместить всех желающих.

- Наши сады не располагают большими залами, и администрация не может выполнить требования рассадки родителей 15,-2 метра. У всех родителей есть прививки и QR-коды. Но из-за этих метров мы не можем посетить мероприятие. Хотя в транспорте ездим вплотную, и в театры ходим без данных метровых ограничений. Пожалуйста, помогите нам попасть на праздник к детям! – обратилась женщина к главе Башкирии Радию Хабирову.

Обращение горожанки поддержали и другие родители, которые попросили пересмотреть антиковидные требования в детсадах.