Больше всего несчастных случаев регистрируется в Уфе, Нефтекамске и Салавате Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Башкирии стали чаще умирать на рабочих местах. Такой вывод следует из отчетов Гострудинспекции за 2021 год. Как сообщает UfacityNews.ru, с января по ноябрь этого года в республике зарегистрировано 39 несчастных случаев на производстве, повлекших смерть пострадавших работников. Для сравнения: в прошлом году таких трагедий зарегистрировано вдвое меньше – 20 случаев. А вот число несчастных случаев, во время которых работники травмировались, напротив, сократилось с 82 до 57.

Больше всего несчастных случаев на производстве зарегистрировано в Уфе – 16 погибших и 27 пострадавших (по сравнению с 2020: 10 умерли и 43 травмировались). На втором месте оказался Нефтекамск – 2 погибших и 2 пострадавших, а завершает тройку антилидеров Салават – 2 погибших и 1 пострадавший.