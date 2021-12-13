В Уфе рядом с «Лентой» на улице Пугачева установили вызывной светофор

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Сегодня, 13 декабря, на улице Пугачева рядом с остановкой гипермаркета «Лента» был установлен вызывной светофор. Об этом сообщила городская администрация.

– Необходимость [в установке светофора] появилась в связи с многочисленными просьбами жителей. Обращения были взяты в работу и переданы службам на исполнение, – передала мэрия.

Там добавили, что все работы по монтажу светофора и установке необходимых дорожных знаков завершены.

Поставить светофор возле «Ленты» не один год просили жители Кузнецовского затона. Они оставляли обращения в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова. Горожане жаловались, что боятся переходить улицу из-за скоростного и интенсивного движения машин. «Зебра» и знак пешеходного перехода ситуацию не исправлял. Так, 9 ноября недалеко от данного участка дороги случилось ДТП с летальным исходом – легковушка насмерть сбила 38-летнюю женщину.