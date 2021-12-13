В Башкирии впервые с 2013 года зафиксирован миграционный прирост населения

За январь-сентябрь миграционный прирост населения Башкирии составил 4 302 человека

В Башкирии впервые с 2013 года регистрируется миграционный прирост населения. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 13 декабря сообщил министр семьи, труда и социальной защиты населения.

– За последние восемь лет у нас наблюдалась миграционная убыль. Максимальный отток населения из республики был в 2018 году – «минус» 8 858 человек. С 2019 года у нас было снижение [миграционного] сальдо. В текущем году впервые за последние восемь лет наблюдается положительная динамика, – рассказала чиновница.

За январь-сентябрь миграционный прирост населения Башкирии составил 4 302 человека: уехали из республики 31 тыс. граждан, приехали – 35,3 тыс. Между муниципалитетами внутри региона мигрировали более 69 тыс. человек.