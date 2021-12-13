Незнакомка из Башкирии «развела» мужчину через объявление об интим-услугах

Мужчина обратился в полицию, когда понял, что его обманули Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка из Башкирии убедила рабочего в Алтае перевести ей 17 тысяч рублей, взамен обещая интим-услуги. Об этом сообщило региональное МВД.

30-летний житель Орловской области, приехавший работать на стройку в республику Алтай, в один из вечеров решил расслабиться и воспользоваться интим-услугами. В интернете он нашел соответствующий сайт и выбрал там себе девушку. Мужчина позвонил по указанному ею номеру и обговорил детали предстоящей встречи.

Незнакомка за свои услуги попросила у «клиента» предоплату – пять тысяч рублей. Она также заявила, что приедет на вызов не одна, а с подругой, и потребовала дополнительно 12 тысяч рублей в качестве страховки за «жизнь и здоровье». Девушка пообещала вернуть эти деньги, если встреча пройдет гладко.

– На все озвученные условия мужчина согласился. После того, как потерпевший перевел деньги, незнакомка перезвонила и сообщила о системной ошибке, из-за чего платеж якобы не проходит. Девушка попросила повторить оплату еще раз. Мужчина заявил, что денег у него больше нет, на что мошенница прервала связь и отключила телефон, – добавили в алтайском МВД.

Мужчина понял, что его обманули, и пошел писать заявление в полицию. Там начали разбираться и выяснили, что, вероятнее всего, потерпевшему звонили из Башкирии – именно там был зарегистрирован телефон мошенницы.