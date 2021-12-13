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Общество13 декабря 2021 9:25

Хабиров назвал «слабаками» чиновников, заболевших после поездки в Беларусь

Среди прихворнувших есть как минимум один министр
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров возглавил делегацию, которая на прошлой неделе посетила Беларусь

Хабиров возглавил делегацию, которая на прошлой неделе посетила Беларусь

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «слабаками» чиновников, которые заболели после командировки в Беларусь. Об этом руководитель региона сказал во время оперативного совещания в местном правительстве 13 декабря.

– Очень хорошая поездка была. Нас только Маргарита Дмитриевна [Болычева, министр внешнеэкономических связей Башкирии] всех поморозила. Так холодно там было. Ваш [министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр] Шельдяев-то живой или он все? Болеет, да? Еще кто-то у нас с делегации, по-моему [заболел]. Все-таки слабаки оказались, – посмеялся Хабиров.

Напомним, делегация с топ-чиновниками и бизнесменами Башкирии посетила Беларусь на прошлой неделе. Сам Хабиров встретился с президентом страны Александром Лукашенко. «КП-Уфа» выяснила, о чем договорились стороны.