Хабиров назвал «слабаками» чиновников, заболевших после поездки в Беларусь

Хабиров возглавил делегацию, которая на прошлой неделе посетила Беларусь

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «слабаками» чиновников, которые заболели после командировки в Беларусь. Об этом руководитель региона сказал во время оперативного совещания в местном правительстве 13 декабря.

– Очень хорошая поездка была. Нас только Маргарита Дмитриевна [Болычева, министр внешнеэкономических связей Башкирии] всех поморозила. Так холодно там было. Ваш [министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр] Шельдяев-то живой или он все? Болеет, да? Еще кто-то у нас с делегации, по-моему [заболел]. Все-таки слабаки оказались, – посмеялся Хабиров.

Напомним, делегация с топ-чиновниками и бизнесменами Башкирии посетила Беларусь на прошлой неделе. Сам Хабиров встретился с президентом страны Александром Лукашенко. «КП-Уфа» выяснила, о чем договорились стороны.