Уровень безработицы в Башкирии достиг исторического минимума

Экономика Башкирии восстанавливается от удара пандемии коронавируса, сообщил Минтруд РБ

В Башкирии уровень безработицы достиг исторического минимума и составил 3,8%. До этого самое низкое значение безработицы – 4,3% – регистрировалось в 1993 году. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 13 декабря сообщила министр труда Ленара Иванова.

– Ситуация на рынке труда постепенно восстанавливается. По данным Башкортостанстата, уровень безработицы по методологии международной организации труда достиг своего исторического минимума и составил 3,8%, снизившись с начала года в 1,6 раза. За 30 лет такое низкое значение безработных было зафиксировано только в 1993 году, когда уровень безработицы в среднем за год составил 4,3%. – рассказала чиновница.

слайд: Минтруд РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя доклад Ивановой, отметил, что падение уровня безработицы – «это первый и важнейший индикатор того, что экономика более-менее переживает ситуацию с коронавирусом». Руководитель региона также поблагодарил службу занятости, на которую в начале пандемии «легла огромная нагрузка».