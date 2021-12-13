Молодая мама из Башкирии из-за неизвестного отравления скоропостижно скончалась в Москве

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Молодая мама Роза Ш. из Башкирии скоропостижно скончалась в Москве. Родным погибшей срочно требуются денежные средства для транспортировки ее тела в Сибай.

О смерти девушки сообщила ее подруга в социальных сетях Инна Д. Как она рассказала в своей публикации, уход из жизни Розы стал неожиданностью для ее родных и близких. В комментариях под записью знакомые усопшей поведали, что у нее остались дети.

«КП-Уфа» связалась с первым мужем Розы Артемом. Он рассказал нам, что по предварительной версии, девушка умерла из-за неизвестного отравления, однако точная причина смерти будет известна только после вскрытия.

Родные Розы Ш. просят всех неравнодушных помочь средствами для транспортировки ее тела в родной Сибай. Перевести деньги можно на счет 4817 7603 1502 3824.

«КП-Уфа» выражает соболезнования родным и близким Розы.