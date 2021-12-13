Радий Хабиров официально представил нового главу родного для него района Башкирии

Фото: скриншот прямой трансляции с оперативного совещания правительства РБ

Сегодня, 13 декабря, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров официально представил нового главу Ишимбайского района республики.

Напомним, занимавший ранее этот пост Азамат Абдрахманов ушел в отставку в середине ноября и перешел на работу в правительство региона. Теперь он занимает пост вице-премьера, руководителя аппарата правительства Башкирии.

- 8 декабря Совет Ишимбайского района единогласно назначил по контракту Ишемгулова Азата Альбертовича главой района. Мы вам желаем успехов. Ишимбайский район неплохо развивался, надо отдать должное Азамату Фаритовичу (Абдрахманову – Ред.) за его энергию. Надеюсь, вы добрые дела подхватите, - напутствовал новоиспеченного главу района Радий Хабиров.

Напомним, Радий Хабиров сам является уроженцем Ишимбайского района Башкирии. Он родился и вырос в деревне Сайраново.