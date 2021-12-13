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Общество13 декабря 2021 7:18

«Мы проигрываем»: Хабиров поручил новому главе ГИБДД разобраться с ростом количества смертей на дорогах Башкирии

Он поручил новому главе ГИБДД разобраться в ситуации
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Рустем АХУНОВ

Радий Хабиров прокомментировал увеличение количества смертельных аварий на дорогах Башкирии. Глава республики выразил обеспокоенность ситуацией на сегодняшнем оперативном совещании в региональном правительстве.

– Мы проигрываем в ситуации с гибелью людей на дорогах – я это откровенно говорю. Мы очень хорошо прошли 2019 и 2020 годы. В 2021 очень плохо проходим, большой рост у нас идет. Я не знаю, чем это объяснить, – заявил руководитель региона.

Хабиров поручил новому руководителю региональной Госавтоинспекции Владимиру Севастьянову «вникнуть в ситуацию» и пообещал оказать любое содействии в обеспечении безопасности на дорогах республики.