Семен Елистратов попал в сборную России по шорт-треку на Игры в Пекине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уфимец Семен Елистратов попал в состав сборной России по шорт-треку на Олимпиаду в Токио.

Состав команды спортсменов на предстоящие главные мировые соревнования объявили в тренерском штабе 12 декабря. По данным «Матч ТВ», в мужскую команду помимо Елистратова попали Денис Айрапетян, Константин Ивлиев и Павел Ситников. Женскую часть будут представлять Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина, Софья Просвирнова и Вера Рассказова. Зимние Олимпийские игры 2022 будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее Елистратов успешно выступал на «предолимпийских» этапах Кубка в Китае. 31-летний Семен – один из немногих олимпийских медалистов из Башкирии. В его честь назван комплекс для занятий шорт-треком в северной части Уфы.