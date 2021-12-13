Еще и снег пойдет: в Башкирию постепенно возвращается потепление

После заметного похолодания в Башкирию вернется теплая погода и снег.

По данным Башгидромета, с начала новой рабочей недели в республику постепенно будет приходить теплая погода. Ночные заморозки в -28 градусов сменятся похолоданием лишь до -18 градусов. так, В среду температура воздуха днем в республике и вовсе поднимется до -3 градусов.

Одновременно с этим в регионе в середине недели возможны осадки. Жителей Башкирии предупреждают о небольшом снег в светлое время суток. Местами возможны сильные порывы ветра.

Ранее мы публиковали вероятностный прогноз погоды в Башкирии на декабрь 2021 года.