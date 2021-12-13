Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 3:17

Еще и снег пойдет: в Башкирию постепенно возвращается потепление

К середине недели дневная температура воздуха поднимется до -3
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

После заметного похолодания в Башкирию вернется теплая погода и снег.

По данным Башгидромета, с начала новой рабочей недели в республику постепенно будет приходить теплая погода. Ночные заморозки в -28 градусов сменятся похолоданием лишь до -18 градусов. так, В среду температура воздуха днем в республике и вовсе поднимется до -3 градусов.

Одновременно с этим в регионе в середине недели возможны осадки. Жителей Башкирии предупреждают о небольшом снег в светлое время суток. Местами возможны сильные порывы ветра.

Ранее мы публиковали вероятностный прогноз погоды в Башкирии на декабрь 2021 года.