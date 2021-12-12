«Салават Юлаев» впервые с февраля 2021 года обыграл «Ак Барс»

Фото: ХК «Ак Барс»

«Салават Юлаев» на чужом льду обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2.

История с принципиальным противостоянием клубов из Уфы и Казани всегда была интересна всей КХЛ. Правда, «Салават Юлаев» в этих встречах проигрывал с февраля 2021 года. Однако 12 декабря все изменилось.

Первую шайбу в матче забросил в большинстве Маннинен на 10 минуте встречи. Казанцы ответили голом Воронкова. Затем большинство «Салавата Юлаева» успешно реализовал Хартикайнен, а затем успех команды закрепил Кулемин. В конце второго периода одну шайбу казанцам помог отыграть Петров. Забавно, что четвертую шайбу «Салават Юлаев» забросил в меньшинстве – здесь дубль оформил Маннинен.

Следующая игра уфимского клуба состоится только 20 декабря. Соперник – Кунь Лунь Редстар.