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Общество12 декабря 2021 17:11

Уфимцы просят не сносить незаконно построенный отель

Люди вышли к зданию с зеленым полотном
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Уфе активисты собрались у сносимого здания отеля в Олимпик Парке и просят не сносить его.

В соцсетях появилась фотографии и видеоролики, снятые рядом со зданием отеля по улице Менделеева. На них инициативная группа уфимцев просит не сносить уже наполовину разрушенное здание. Люди принесли большое зеленое полотно, взяли его в руки и окружили здание отеля.

Напомним, что рабочие приступили к частичному разбору здания еще в конце октября 2021 года. В начале декабре на месте появилась тяжелая техника, которой принялись ломать стены бывшей гостиницы.

По официальной версии, здание гостиницы сносят по решению Верховного суда Башкирии. Известно, что с самого начала оно было построено с нарушениями.