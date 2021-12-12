Уроженец Уфы устроился детским тренером и фотографировал голых воспитанников

Мужчина часто приезжал в Уфу

49-летний уроженец Уфы устроили детским тренером в Мурманске и фотографировал своих воспитанников.

О жуткой истории сообщил life.ru. По данным журналистов, о странных предпочтениях тренера по карате рассказала одна из его учениц. Наставник якобы заставлял девочку заниматься в голом виде, чтобы лучше видеть движения мышц. Также дети обвиняли тренера в том, что он привязывал их к шведской стенке и бил плеткой – так он якобы воспитывал в подростках силу духа. Одна из девочек и вовсе заявила, что тренер домогался до нее.

Самые жуткие предположения следователей оказались верны. Дома у мужчины нашли сотни видео, на которых, предположительно, засняты голые дети, занимающиеся карате. Также в квартире у тренера обнаружили огромную коллекцию секс-игрушек.

Бывшая супруга каратиста позже объяснила журналистам, что ее экс-партнер возбуждали моменты, когда он причиняет кому-то боль.