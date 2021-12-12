Юльякшин в валенках показал, как живут и работают дальнобойщики

Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Певец Радик Юльякшин прокатился на грузовике и показал, как живут и работают дальнобойщики.

Судя по всему, сейчас артист отдыхает с супругой Инзилей в деревне. Днем в воскресенье он выложил в соцсети несколько забавных видео. В одном артист похвастался валенками, а в другом катается в кабине огромного грузовика.

- Пробрались в «Volvo». Тут все условия, ребята. Холодильник, два спальных места, коробка автомат, полочки. Вот такая житуха дальнобойщика, - говорит на камеру музыкант.

А совсем недавно Юльякшин снимался в небольшом эпизоде новогоднего фильма «Елки». Съемки проходили в Уфе на площади перед памятником Салавату Юлаеву.