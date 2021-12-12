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Общество12 декабря 2021 12:05

Погода в Башкирии на понедельник, 13 декабря

Жителей региона ждут холода
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии ожидается прохладная погода без осадков

В Башкирии ожидается прохладная погода без осадков

13 декабря жителей Башкирии ждет холодная погода без осадков.

Ближе к середине декабря в Башкирии окончательно установилась морозная зимняя погода. По прогнозам Башгидромета, в следующий понедельник ночью в регионе может похолодать до -28 градусов. Днем в Башкирии воздух прогреется до -13 градусов. Также ожидается сильный ветер.

В Уфе будет немного теплее, чем в среднем по республике. Ночью и утром температура воздуха опустится до -13, а днем потеплеет до -9. Осадков ночью и днем в башкирской столице ждать не стоит.