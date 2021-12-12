В Башкирии жертвами ковида стали еще 34 человека

В Башкирии продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии только за последние сутки от коронавируса погибли 34 человека.

Ковид остается актуальной проблемой для жителей Башкирии. По данным Минздрава Башкирии, за последние 24 часа в республике выявили 541 больного опасной инфекцией. В больницах находятся 367 пациентов, а еще 6 579 получают медицинскую помощь амбулаторно. За сутки по выздоровлению выписали 556 человек.

За сутки в регионе выявили 34 смерти от ковида. Таким образом, общее число жертв инфекции в Башкирии увеличилось до 3 953. Примечательно, что 3 559 погибших были старше 60 лет.

Если говорить о вакцинации, то за 11 декабря в Башкирии привили 8 581 человека. Полностью вакцинацию завершили 1 878 838 человек (75,6% от подлежащего вакцинации населения).