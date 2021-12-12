В Уфе приземлился рейс из Волгограда с проблемным рулем высоты

В аэропорту Уфы сел самолет с некорректно работающим рулем высоты Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 декабря в Уфе приземлился рейс UT-169 со сломанным триммером руля высоты.

По данным телеграм-канала Aviaincident, пилоты рейса UT-169, летящего из Волгограда в Уфу, заметили некорректную работу триммера руля высоты самолета. Капитан воздушного судна принял решение посадить машину в Уфе, а затем сообщил о неисправности в центр управления полетами своей авиакомпании.

Сообщается, что несмотря на неисправность, самолет удалось благополучно посадить. На борту находились два члена экипажа и 40 пассажиров.

Летом 2021 года мы сообщали о странной активности VIP-бортов в небе над Башкирией. Так, самолет специального летного отряда долетел до Уфы, сделал несколько кругов над аэропортом и отправился обратно в Москву.