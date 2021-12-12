Разбившийся в Уфе водитель ВАЗ-21099 уходил от погони

Фото: ГИБДД Башкирии

Водитель ВАЗ-21099, разбившийся в Уфе на перекрестке улиц Мингажева и 50 лет Октября, уходил от погони.

В ГИБДД республики сообщили, что, предварительной информации, 29-летний водитель ВАЗ мог угнать автомобиль у своего приятеля. Также у молодого человека не было водительского удостоверения.

Заметив подозрительный автомобиль в историческом центре Уфы, сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться. Однако вместо этого погибший лишь продолжил нарушать ПДД, выезжая на встречную полосу и игнорируя сигналы светофора. В итоге все завершилось тем, что на перекрестке улиц Мингажева и 50 лет Октябрь водитель столкнулся с «Mazda 6», водитель которой двигался на разрешающий сигнал. Нарушитель и его пассажир погибли на месте до приезда врачей.

Ранее мы публиковали видеоролик с моментом смертельного ДТП.