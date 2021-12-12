Бастрыкин поручил проверить обращение обманутых дольщиков из Уфы

Дольщики заявили, что не могут получить жилье уже почти семь лет

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить историю с обращением обманутых дольщиков из Уфы.

Ранее группа инициативных граждан записала видеообращение к местным и федеральным властям. В нем люди сообщали, что не могут дождаться своего жилья, купленного в микрорайоне «Цветы Башкирии». В частности, говорилось о простое в сдаче домов почти в семь лет. Работы были якобы приостановлены из-за того, что застройщика признали банкротом.

На ситуацию обратили внимание в центральном аппарате Следкома России. Сотрудники ведомства проведут проверку ситуации.

Ранее Радий Хабиров говорил о том, что в Башкирии не должно быть обманутых дольщиков к 2023 году.