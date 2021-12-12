Названо имя лучшего дворника Башкирии

В Башкирии выбрали лучших работников ЖКХ

В Салавате прошел финал конкурса, на котором определили лучших работников сферы ЖКХ.

В правительстве республики сообщили, что конкурсанты определялись в шести разных номинациях – дворники, слесари, трактористы, операторы котельного оборудования, сварщики и электрики. До республиканского финала добрались 90 победителей зональных этапов.

Комиссия оценивала конкурсантов по двум основным критериям – знанию теории и умению применять ее на практике. Лучшим дворником стал Елисей Пайтулин из Нефтекамска, слесарем – Сергей Орлов из Стерлитамака, трактористом – Айфат Сафиуллин из Уфы, оператором котельного оборудования – Дмитрий Рыбчинский из Салавата, сварщиком – Марс Камалов из Салавата, а электриком – Владимир Малинович из Уфы.

Призерам вручили дипломы министерства ЖКХ Башкирии и денежные награды.