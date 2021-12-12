Уже второй ребенок проваливается под лед в уфимском парке Якутова

Мальчику помог выбраться из воды случайный прохожий Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе в парке Якутова под лед озера Солдатское провалился 10-летний мальчик.

О случившемся рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС. По имеющейся информации, случай произошел рядом с полыньей. Группа детей играла на льду без присмотра взрослых, и в один момент 10-летний мальчик провалился под лед. К счастью, рядом прогуливался уфимец, который помог ребенку выбраться из воды. Вместе с супругой они отвели мальчика в кафе и позвонили медикам. Также в Госкомитете отметили, что прорубь была огорожена. Тем не менее, это не помешало детям пройти к воде.

Похожий случай произошел в Уфе 17 ноября. Тогда под озера в центре города провалилась 7-летняя девочка. Ей также помог проходящий мимо уфимец.