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Общество11 декабря 2021 15:32

Власти Башкирии готовятся к пятой волне коронавируса

Об этом заявил премьер-министр Андрей Назаров
Источник:kp.ru
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Премьер-министр Андрей Назаров сегодня, 11 декабря, сообщил на медицинском форуме, что в республике несмотря на снижение заболеваемости, власти активно готовятся к пятой волне коронавируса.

– Сегодня мы находимся на этапе снижения заболеваемости. Вместе с тем идет активная подготовка к пятой волне пандемии, - сказал Андрей Назаров. Он также сообщил, что больше всего нагрузка на республику была в ноябре 2020 года, когда развернули 6500 коек и в октябре 2021 года – 8155 коек.

Назаров отметил, что тогда нагрузка резко возросла в десять раз и на скорую медицинскую помощь, в амбулаторно поликлиническом звене более чем в 15 раз.