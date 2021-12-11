Власти Башкирии готовятся к пятой волне коронавируса

Премьер-министр Андрей Назаров сегодня, 11 декабря, сообщил на медицинском форуме, что в республике несмотря на снижение заболеваемости, власти активно готовятся к пятой волне коронавируса.

– Сегодня мы находимся на этапе снижения заболеваемости. Вместе с тем идет активная подготовка к пятой волне пандемии, - сказал Андрей Назаров. Он также сообщил, что больше всего нагрузка на республику была в ноябре 2020 года, когда развернули 6500 коек и в октябре 2021 года – 8155 коек.

Назаров отметил, что тогда нагрузка резко возросла в десять раз и на скорую медицинскую помощь, в амбулаторно поликлиническом звене более чем в 15 раз.