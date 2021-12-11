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Общество11 декабря 2021 13:38

В Башкирии трехлетнюю девочку вернули ее матери

Отец увез ребенка в другой город
Источник:kp.ru
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Фото: УФССП по РБ

Фото: УФССП по РБ

Управление службы судебных приставов в Башкирии сегодня, 11 декабря, рассказали историю возвращения ребенка ее матери. Трехлетнюю девочку нашли в другом городе вместе с отцом.

По информации приставов, после развода по документу дети одного года и трех лет должны были жить по определению суда с матерью. Однако трехлетняя девочка жила вместе с отцом.

Когда приставы пришли к нему домой за ребенком, оказалось, что мужчина там не проживает. Позже удалось найти его в Белгороде. Отец без проблем согласился передать девочку матери.