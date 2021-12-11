В Башкирии 53 человека умерли от коронавируса, 559 заболели

Минздрав Башкирии огласил последние данные по заболеваемости коронавирусом. По информации ведомства, сегодня, 11 декабря, с начала пандемии выявили 113 238 пациентов с коронавирусом, новых – 559. Среди них 5 человек находятся на ИВЛ, в тяжелом состоянии – 101.

В ведомстве уточнили, что выросло и количество погибших от COVID-19. С начала пандемии жертвами признаны 623 человек. За сутки скончались 53 человек.

Вакцинировано первым компонентом - 2 079 048 человек, полностью завершили вакцинацию1 873 722 человека.