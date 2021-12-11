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Общество11 декабря 2021 8:12

В Башкирии непривитые должны вакцинироваться в две очереди: до 18 и 30 декабря

На предприятиях региона уже началась проверка
Источник:kp.ru
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Главный санитарный врач республики Анна Казак сообщила, что до 18 декабря в регионе должны быть привиты до 80% работников разных предприятий.

В эфире телеканала БСТ она также проинформировала, что до 30 декабря должны привиться оставшиеся. В настоящий момент на промышленных, сельскохозяйственных и строительных предприятиях проводятся проверки. Есть, по информации Казак, лидеры, но есть и отстающие компании.

На тех, кто нарушил постановление будут составлять административные протоколы. Результатами рассмотрения дела в суде может стать штраф или приостановка деятельности.